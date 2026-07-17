La prima sezione della Corte di appello di Napoli ha confermato le condanne nei confronti di tre persone di Sciacca coinvolte in un’inchiesta su un giro di soldi falsi. I giudici hanno inflitto tre anni e quattro mesi di reclusione a 2 39enni, e due anni di reclusione a un uomo di 34 anni. Tutti sono di Sciacca. Gli imputati erano accusati di aver acquistato partite di soldi falsi da una banda di falsari legata al clan camorristico Mazzarella di Napoli.