Domenica 31 maggio 2026 alle ore 18:30, la Stanza dello Scirocco – Cortile Todaro di Racalmuto ospiterà un evento di grande fascino culturale: “Incontro con Marco Palladini – Tra memoria, musica e spoken poetry”.

L’appuntamento, presentato da Pippo Di Falco per Casa Sciascia Racalmuto, vedrà la presenza dell’artista romano Marco Palladini, uno dei più importanti esponenti della spoken poetry italiana, accompagnato dalle sue intense performance che uniscono parola, musica e teatro.

Durante la serata saranno esposte alcune opere del maestro Silvio Benedetto, tra cui il ritratto di Marco Palladini realizzato con olio e acrilico su tela con inserti materici. Sarà inoltre presente una mostra da tenere in mano con lavori di Madeleine Chevalier e Marker.

Altri interventi previsti:

Il Gruppo di Casa Sciascia: Ricordo dell’amico Silvio Benedetto

Silvia Lotti: “Arte e territorio secondo Silvio Benedetto – L’espressionismo di Marco Palladini”

Madeleine Chevalier: “Il mio pannello per il Centro Polivalente di Campobello di Licata”

Marker: “La mia porta per il Borgo delle porte dipinte di Lavaggiorosso” (i due artisti saranno presenti)

In programma anche la presentazione della nuova pubblicazione “La Visita” a cura di Emanuela Davì e Gaetano Rappo, con la partecipazione degli autori delle immagini Antonio Calabrese e Diego Romeo.