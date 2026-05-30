Disinfestazione del territorio a Campobello di Licata, lunedi 1 giugno, dalle ore 23.

Per garantire la massima sicurezza, il Comune raccomanda ai cittadini di adottare le seguenti precauzioni durante lo svolgimento delle operazioni: Chiudere infissi, finestre e balconi, Non lasciare all’esterno alimenti, bevande o ciotole per animali, Ritirare i panni stesi, Custodire all’interno della propria abitazione gli animali domestici e i volatili ed Evitare di parcheggiare autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. Il Comune

Ringrazia in anticipo la cittadinanza per la collaborazione.

La disinfestazione era stata programmata il 25 Maggio ma poi rinviata.

Giovanni Blanda