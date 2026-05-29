Quasi 18 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per finanziare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia presentati dall’assessorato al Territorio. “Si tratta di risorse fondamentali – dice l’assessore Giusi Savarino – che abbiamo ottenuto con una attenta programmazione, sia a livello regionale sia da parte del governo nazionale. I lavori che porteremo avanti si inseriscono in un più ampio quadro di rafforzamento delle politiche per la sicurezza del territorio, una nostra priorità strategica”.

Gli interventi che saranno finanziati riguardano diversi comuni siciliani: Naso, Piraino, Savoca e Scaletta Zanclea nel Messinese; Burgio, Favara, Porto Empedocle e Racalmuto nell’Agrigentino; Alimena nel Palermitano e Acireale nel Catanese. “Si tratta di opere e progetti coerenti con i parametri di riferimento – prosegue Savarino – e che i territori attendevano da tempo. Metteremo in sicurezza i centri abitati, i costoni rocciosi, i versanti e le aree particolarmente esposte al rischio di frane e alluvioni. La programmazione nasce da un lavoro rigoroso e puntiglioso che ci ha permesso, come assessorato, di individuare i progetti inseriti nella piattaforma Rendis (Repertorio nazionale del dissesto) che rispettassero i requisiti richiesti. Questo è un passo concreto verso la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici. Adesso – conclude l’esponente della Giunta Schifani – continueremo a lavorare per permettere l’avvio celere dei cantieri e il completamento dei lavori in tempi rapidi, a totale beneficio delle comunità coinvolte”.