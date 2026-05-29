

Sabato 30 Maggio, a Campobello di Licata, Il Partito democratico terra’ un incontro pubblico per celebrare e riflettere sugli ottant’anni della scelta dell’Italia della Repubblica e, per la prima volta nella sua storia, riconosceva il suffragio universale. Tra memoria storica e sfide del presente. Il Pd: “”Una scelta di libertà, di uguaglianza e di partecipazione che ha fondato la nostra comunità democratica””.

L’ incontro avrà luogo in Piazza XX Settembre (di fronte la sede della sezione dei Dem) con inizio alle ore 18,30. Interverra’ il professore avvocato Lillo Fiorello, dell’ Università degli Studi di Palermo.

Modereranno Giovanni Intorre e Filippo Pagliarello

Ancora il Pd: “”””​La memoria di ieri è la forza della democrazia di oggi.””

Giovanni Blanda