La vittima è un uomo di circa 60 anni trovato cadavere nei pressi di via Carlo Alberto. L’uomo che dopo la morte del padre viveva da solo è stato rinvenuto privo di vita all’ interno della sua autovettura. Nessun dubbio che si tratti di un suicidio. Sul posto dopo l’allarme carabinieri, polizia e le ambulanze del 118. Indagini in corso per cercare di capire quali siano stati i motivi che hanno spinto il canicattinese a compiere questo gesto estremo.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Hai cartelle non pagate? Il Fisco può bloccarti il conto senza preavviso: ecco come...
Se hai cartelle fiscali non pagate, nel corso di questo 2026 potresti avere una brutta sorpresa direttamente sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha...
Truffa sventata a Ravanusa: donna finge di essere poliziotta per derubare una famiglia
Una truffa ben organizzata è stata sventata grazie alla prontezza di un cittadino e all’intervento di un vigile della Polizia Locale. L’episodio è...
Raffadali, l’analisi politica degli indipendenti di sinistra, presenti nella lista del Pd, sulle ...
“Il risultato elettorale conseguito a Raffadali dalla candidata del centro sinistra Sabrina Mangione, nonostante l’impegno personale profuso, certamente non ci soddisfa, ma può...
Canicattì, disinfestazione sul territorio comunale: dal 3 giugno scatta l’avviso
Il Comune di Canicattì informa i cittadini che da mercoledì 3 giugno 2026 prenderanno il via gli interventi di disinfestazione su tutto il territorio...
Successo a Naro per “La Rabbia Non Comanda”: partecipazione, emozioni e legalità al centro...
Una partecipazione intensa, sentita e coinvolgente ha segnato oggi la prima tappa de "Il Cammino della Legalità", dal titolo "La Rabbia Non Comanda... noi...
Rosario Livatino patrono dei magistrati, c’è il sì della Cei
I vescovi italiani hanno espresso all’unanimità parere favorevole alla richiesta di elevare il beato Rosario Angelo Livatino a patrono dei magistrati italiani. Lo si...
Campobello di Licata, arte e poesia protagoniste con “Incontro con Marco Palladini”
Sarà una serata all’insegna dell’arte e della contaminazione culturale quella in programma sabato 30 maggio 2026 alle ore 18 presso il Manhattan di...