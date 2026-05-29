La vittima è un uomo di circa 60 anni trovato cadavere nei pressi di via Carlo Alberto. L’uomo che dopo la morte del padre viveva da solo è stato rinvenuto privo di vita all’ interno della sua autovettura. Nessun dubbio che si tratti di un suicidio. Sul posto dopo l’allarme carabinieri, polizia e le ambulanze del 118. Indagini in corso per cercare di capire quali siano stati i motivi che hanno spinto il canicattinese a compiere questo gesto estremo.