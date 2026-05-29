Una truffa ben organizzata è stata sventata grazie alla prontezza di un cittadino e all’intervento di un vigile della Polizia Locale. L’episodio è avvenuto in via Alfieri.

Una donna si è presentata presso un’abitazione fingendosi un’agente di polizia. Con una scusa plausibile è riuscita a farsi dare il numero di telefono del marito della vittima. Una volta ottenuto il contatto, ha chiamato un complice che ha telefonato all’uomo raccontandogli una storia allarmante: avrebbe dovuto recarsi urgentemente a Licata presso gli uffici della Tenenza della Finanza perché stavano sequestrando macchine rubate e carte di credito clonate.

L’obiettivo era chiaro: allontanare il marito da casa per lasciare la moglie da sola e più vulnerabile.

Tuttavia, l’uomo ha nutrito dei sospetti. Invece di precipitarsi a Licata, ha chiamato un amico vigile della Polizia Locale, il quale si è recato immediatamente sul posto. Arrivato in via Alfieri, il vigile ha notato un’auto sospetta con a bordo il complice, che stava avvisando la donna (ancora all’interno dell’abitazione) di uscire velocemente.

La truffatrice è stata vista mentre si allontanava dopo aver convinto la moglie a consegnarle dei soldi. Grazie all’intervento del vigile, la donna non è riuscita a completare l’azione criminosa.