“Il risultato elettorale conseguito a Raffadali dalla candidata del centro sinistra Sabrina Mangione, nonostante l’impegno personale profuso, certamente non ci soddisfa, ma può essere considerato, visto la particolare situazione socio- politica, una solida base di partenza per costruire un progetto, nuovo ed alternativo, per i prossimi anni”. In una nota congiunta Alfonsa Maria Dominici e Nino Randisi, indipendenti di sinistra ed entrambi candidati nella lista di coalizione sotto il simbolo del PD- si dicono pronti a lavorare con l’opposizione per invertire l’andazzo politico che ha visto i cittadini consegnarsi, ancora una volta, mani e piedi ad una sola “famiglia” del quale si contestano da sempre modi, metodi e scelte amministrative effettuate in questi anni. Per smantellare questo sistema “malato” che ha ammorbato la politica, occorre una forte opposizione consiliare, valutando, in consiglio di volta in volta le determinazioni della giunta, nell’interesse generale della collettività”. “ Il voto libero e senza condizionamenti espresso da una parte dei cittadini raffadalesi che hanno sposato la nostra battaglia, non può essere disperso ma dev’essere canalizzato e supportato con azioni che si muovono in direzione del cambiamento e del progresso”, concludono Dominici e Randisi.