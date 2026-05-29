

Il Comune di Canicattì informa i cittadini che da mercoledì 3 giugno 2026 prenderanno il via gli interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Si tratta di operazioni programmate di lotta alle zanzare e ad altri insetti infestanti, che interesseranno strade, aree verdi e spazi pubblici.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, l’Amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di adottare alcuni importanti accorgimenti:

Ritirare i panni stesi all’aperto;

Tenere chiuse porte e finestre durante e dopo i trattamenti;

Proteggere gli animali domestici;

Coprire con teli di plastica orti, piante da frutto e coltivazioni;

Evitare di sostare all’aperto nelle aree interessate dai trattamenti.

L’invito dell’Amministrazione è a collaborare attivamente per tutelare la salute pubblica e permettere lo svolgimento ottimale delle operazioni di disinfestazione.

Ulteriori informazioni saranno rese note nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune di Canicattì.