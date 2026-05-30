“Non vedo per quale motivo si dovrebbe votare prima. Le mie dimissioni non sono all’ordine del giorno perché sto lavorando e i risultati si vedono. Per non dire che la mozione di sfiducia presentata nei miei confronti lo scorso dicembre si è conclusa con un misero 21 a 46”. Lo ha dichiarato ai microfoni della Tgr Sicilia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Lavorare bene – ha aggiunto – può suscitare da un lato qualche mal di pancia e dall’altro dare fastidio a qualcuno, visto che sto cercando, e ci riuscirò, di realizzare i termovalorizzatori”.
Schifani “Nessun ipotesi di voto anticipato, vado avanti come un treno”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Alla guida ubriaco, denunciato 35enne a Palma di Montechiaro
I carabinieri lo hanno fermato lungo il Rettifilo Garibaldi, a Licata, dopo averlo visto andare a zig zag alla guida della sua utilitaria. I sospetti...
“Nascere a Sciacca”, benessere in gravidanza e tecniche per il travaglio
Prenderà il via sabato 30 maggio alle ore 10.00, nella suggestiva cornice dei giardini e degli ulivi del Mangia’s Torre del Barone Resort &...
Incendio a Licata, in fiamme tubi utilizzati da una ditta per dei lavori
Momenti di forte preoccupazione ieri sera a Licata per un vasto incendio che si è verificato tra via Dalla Chiesa e corso Argentina, a...
Vìola sorveglianza speciale, arrestato 50enne
La Polizia di Stato a Gela (Caltanissetta) ha tratto in arresto un cinquantenne, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,...
Diede fuoco a una casa: identificato e denunciato un 20enne
Un’indagine complessa e minuziosa, condotta con determinazione dai Carabinieri della Stazione di Buscemi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha permesso di...
Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società
La Camera di commercio di Agrigento informa che con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre...
Sorpreso con oltre due chili di droga: arrestato
I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo,...