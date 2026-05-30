Prenderà il via sabato 30 maggio alle ore 10.00, nella suggestiva cornice dei giardini e degli ulivi del Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA di Sciacca, il primo appuntamento del nuovo corso di accompagnamento al parto promosso dalle Unità Operative Complesse di Pediatria e Neonatologia e Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” oltre che dall’Ufficio Educazione alla Salute di Sciacca nell’ambito del progetto “Nascere a Sciacca”.

L’iniziativa, dal titolo “Il corpo in movimento – Esercizio, benessere e tecniche per il travaglio”, è rivolta alle future mamme e coinvolgerà anche i padri, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare con maggiore consapevolezza e serenità il percorso della gravidanza e della nascita. Durante l’incontro saranno illustrate tecniche di rilassamento, respirazione diaframmatica e mobilizzazione del bacino utili nella fase del travaglio, oltre a suggerimenti sulle corrette posture nella vita quotidiana e sull’attività fisica sicura in gravidanza.

Il progetto “Nascere a Sciacca”, nato in seno alle azioni previste dal Dipartimento materno infantile ASP diretto dal dottor Salvatore Incandela, rappresenta una rimodulazione del percorso nascita dedicato alle donne del territorio e prevede una serie di iniziative volte ad accompagnare la coppia e la famiglia durante tutte le fasi della gravidanza e del post-parto. Tra le attività programmate figurano incontri sul sostegno all’allattamento materno, corsi di massaggio neonatale e formazione sulle manovre di disostruzione delle prime vie aeree pediatriche. “L’obiettivo – sottolinea il dottor Ottavio Ziino, direttore della UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Sciacca – è quello di potenziare l’offerta sanitaria attraverso una presa in carico globale della donna in gravidanza, della famiglia e del nascituro, affinché l’evento nascita possa essere vissuto con piena gioia, serenità e speranza”.

Coordinatrice del progetto “Nascere a Sciacca” è la dottoressa Stefania Di Noto, responsabile della UOS di Neonatologia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. L’incontro sarà condotto dall’ostetrica Roberta Cirafisi. La partecipazione al corso è gratuita ed aperta a tutte le future mamme del territorio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Educazione alla Salute di Sciacca al numero 0925 962692.