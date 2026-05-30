Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 18:30, lo Stadio Comunale “Luigi Gurrera” di Sciacca (AG) aprirà le sue porte per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il “Triangolare del Cuore”. Una grande manifestazione che unisce lo sport, la musica e il grande cinema italiano nel segno del ricordo e della solidarietà, con il patrocinio del Comune di Sciacca. L’evento calcistico, intitolato significativamente “Chi segna Sogna!”, è organizzato in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte.

Sul terreno di gioco si sfideranno formazioni d’eccezione in un torneo all’insegna del fair play: la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, i Magistrati Palermo, la squadra delle Forze dell’Ordine e le Glorie Sciacca Calcio. L’ospite d’onore e figura simbolo della giornata sarà Stefano Tacconi, leggendario portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, la cui presenza sta già mobilitando i tifosi e gli appassionati di tutta la Sicilia. Insieme a lui, gli scarpini saranno allacciati da due amatissimi ex calciatori di Serie A: il fantasista Pietro Maiellaro (storico numero 10 e indimenticato ex giocatore, tra le altre, proprio del Palermo) e il bomber d’area di rigore Simone Tiribocchi. Non sarà solo calcio. Il pubblico del “Luigi Gurrera” assisterà a un vero e proprio spettacolo collaterale.