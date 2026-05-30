Sarà un’estate all’insegna della grande musica italiana quella firmata Wave Summer Music 2026, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management che torna con una programmazione capace di attraversare linguaggi, generazioni e stili musicali, portando sui palchi alcuni tra gli artisti più amati del panorama nazionale.

Con 20 date già confermate in 5 città e oltre 30.000 biglietti già venduti in prevendita, il festival si preannuncia come uno degli eventi clou dell’estate italiana. Il calendario si snoda da giugno a settembre e attraversa luoghi iconici come Palermo, Catania, Venezia, Siracusa e Taormina. L’edizione 2026 sarà un viaggio musicale tra generi e generazioni: da Riccardo Cocciante ai Modà, passando per Gianni Morandi, Sfera Ebbasta, Alfa, Enrico Nigiotti, Anna, Luchè, Francesco Gabbani, Shiva, Salmo, Tony Boy e Mannarino.

«L’edizione 2026 del Wave Summer Music – commenta Giuseppe Rapisarda, ideatore del Festival – rappresenta un importante consolidamento del percorso intrapreso negli ultimi anni. Il festival si configura oggi come un progetto culturale strutturato, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione dei territori e capacità attrattiva su pubblici eterogenei.

In questo contesto, i due appuntamenti con Riccardo Cocciante in Piazza San Marco a Venezia e al Teatro Greco di Siracusa, assumono un valore particolarmente significativo: si tratta di eventi di altissimo profilo artistico, inseriti in cornici di straordinario prestigio internazionale e storico, che esprimono al meglio la visione del festival, fondata sull’incontro tra musica e luoghi iconici. Accanto a questo evento, il calendario 2026 si distingue per la presenza di artisti di primo piano della scena italiana, con appuntamenti di forte richiamo come i concerti di Salmo, Sfera Ebbasta, Alfa, Luchè, Anna, Shiva, Tony Boy, Mannarino, Gabbani, Nigiotti, il ritorno dei Modà e le due serate conclusive con Gianni Morandi, che rappresentano un ideale momento di sintesi tra tradizione e contemporaneità».

LINE UP, DATE E LOCATION DEL FESTIVAL

Enrico Nigiotti – 19 giugno, Teatro di Verdura, Palermo

Ad aprire il festival sarà Enrico Nigiotti, cantautore dalla cifra autentica e profondamente emotiva. Con una scrittura intima e diretta, capace di raccontare fragilità e quotidianità, Nigiotti porterà sul palco un concerto intenso e coinvolgente, in cui il pubblico sarà guidato attraverso le sue canzoni più amate e i brani più recenti. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Riccardo Cocciante – 25 giugno, Piazza San Marco, Venezia / 30 giugno, Teatro Greco, Siracusa

Due eventi speciali saranno dedicati a Riccardo Cocciante, artista simbolo della musica italiana nel mondo. Le sue melodie senza tempo e la sua interpretazione appassionata daranno vita a due concerti esclusivi, pensati come veri e propri viaggi emozionali tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni.

Francesco Gabbani – 27 giugno, Villa Bellini, Catania

Francesco Gabbani porterà a Catania uno spettacolo energico e raffinato, in cui ironia, profondità e immediatezza si fondono. Le sue hit, capaci di unire riflessione e leggerezza, saranno al centro di un live dinamico e fortemente partecipativo. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Modà – 17 luglio, Villa Bellini, Catania / 24 luglio, Velodromo, Palermo

Il ritorno live dei Modà rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate. La band proporrà uno show carico di emozioni, tra ballate iconiche e nuove produzioni, confermando il forte legame con il proprio pubblico.

Luchè – 30 luglio, Velodromo, Palermo / 31 luglio, Villa Bellini, Catania

Luchè porterà sul palco tutta la maturità artistica costruita negli anni. Le sue sonorità si tradurranno in un live potente e contemporaneo, capace di unire estetica urban e profondità narrativa. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Alfa – 31 luglio, Velodromo, Palermo / 5 settembre, Teatro Antico, Taormina

Alfa rappresenta una delle voci più fresche del panorama italiano. I suoi concerti si distinguono per energia, spontaneità e una forte connessione con il pubblico, soprattutto tra le nuove generazioni. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Sfera Ebbasta – 1 agosto, Velodromo, Palermo

Sfera Ebbasta porterà uno degli show più spettacolari dell’intero festival. Tra scenografie imponenti, hit globali e una presenza scenica magnetica, il suo live si preannuncia come un evento di forte impatto visivo e musicale.

Shiva – 6 agosto, Villa Bellini, Catania

Shiva salirà sul palco con un live intenso e diretto, caratterizzato da sonorità contemporanee e da un linguaggio capace di raccontare in modo autentico la realtà urbana e le nuove generazioni.

Anna – 7 agosto, Velodromo, Palermo / 28 agosto, Villa Bellini, Catania

Anna è la cantante dei record: è risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia per tre anni consecutivi (2023, 2024 e 2025). Il suo singolo “Désolée” (Platino) è risultato il brano più ascoltato dell’estate 2025, rimanendo in vetta della classifica singoli per 6 settimane. A soli 22 anni, è l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli FIMI.

Salmo – 9 agosto, Villa Bellini, Catania / 11 agosto, Velodromo, Palermo

Salmo è sinonimo di performance totale. I suoi concerti uniscono musica, scenografia e narrazione in un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi, capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine. Il live è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Tony Boy – 27 agosto, Velodromo, Palermo

Tra le nuove promesse della scena rap, Tony Boy porterà un set fresco e contemporaneo, dimostrando la vitalità e l’evoluzione del linguaggio urban italiano.

Mannarino – 5 settembre, Villa Bellini, Catania

Mannarino proporrà un concerto dal forte impatto artistico e teatrale. Le sue canzoni, ricche di immagini e suggestioni, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale intenso e poetico.

Gianni Morandi – 17 settembre, Teatro di Verdura, Palermo / 19 settembre, Villa Bellini, Catania

A chiudere il festival sarà Gianni Morandi, protagonista di due serate-evento. Con la sua energia e il suo repertorio senza tempo, offrirà uno spettacolo capace di unire generazioni diverse, celebrando la grande tradizione della musica italiana.

I biglietti per tutte le date sono disponibili on line e nelle prevendite abituali.

WAVE SUMMER MUSIC 2026

Giugno

19 – Enrico Nigiotti – Palermo – Teatro di Verdura

25 – Riccardo Cocciante – Venezia – Piazza San Marco

27 – Francesco Gabbani – Catania – Villa Bellini

30 – Riccardo Cocciante – Siracusa – Teatro Greco

Luglio

17 – Modà Catania – Villa Bellini

24 – Modà – Palermo – Velodromo

30 – Luchè – Palermo – Velodromo

31 – Alfa – Palermo – Velodromo

31 – Luchè – Catania – Villa Bellini

Agosto

1 – Sfera Ebbasta – Palermo – Velodromo

6 – Shiva – Catania – Villa Bellini

7 – Anna – Palermo – Velodromo

9 – Salmo – Catania – Villa Bellini

11 – Salmo – Palermo – Velodromo

27 – Tony Boy – Palermo – Velodromo

28 – Anna – Villa Bellini – Catania

Settembre

5 – Alfa – Taormina – Teatro Antico

5 – Mannarino – Catania – Villa Bellini

17 – Gianni Morandi – Palermo – Teatro di Verdura

19 – Gianni Morandi – Catania – Villa Bellini