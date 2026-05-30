Un’indagine complessa e minuziosa, condotta con determinazione dai Carabinieri della Stazione di Buscemi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha permesso di fare piena luce su un grave episodio di cronaca che aveva scosso la comunità locale lo scorso anno. I militari dell’Arma sono riusciti a identificare e denunciare a piede libero un giovane di vent’anni, ritenuto il responsabile di un reato di danneggiamento seguito da incendio.

I fatti risalgono al 22 giugno dello scorso anno, quando un incendio improvviso aveva avvolto un immobile privato situato in via Cavour, nel pieno centro del comune siracusano. Fortunatamente, al momento del rogo l’abitazione non era occupata, evitando così che il bilancio potesse trasformarsi in una tragedia ben più grave. L’allarme tempestivo aveva evitato il peggio, ma la natura dolosa del rogo era apparsa chiara fin da subito, facendo scattare le indagini.

La svolta nell’attività investigativa è arrivata grazie al lavoro degli uomini dell’Arma, che hanno analizzato ore di filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza comunali presenti nella zona. L’esame incrociato delle immagini, supportato da una serie di testimonianze chiave raccolte tra i residenti nei giorni successivi all’evento, ha permesso di ricostruire la dinamica dell’azione delittuosa e di isolare la figura del ventenne. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il giovane avrebbe utilizzato del liquido infiammabile per appiccare il fuoco alla struttura, per poi dileguarsi.

L’efficacia e la rapidità degli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno così consentito di chiudere il cerchio attorno al presunto autore del gesto, che ora dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria delle pesanti accuse a suo carico.