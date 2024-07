“L’aiuto che sta arrivando alla Sicilia dal governo nazionale e dal Mit guidato da Matteo Salvini sarà fondamentale per superare l’emergenza idrica che vive la Sicilia in questo momento. Oggi nel question time alla Camera, Salvini ha confermato l’impegno finanziario a favore della regione con ben 92 milioni di euro già disponibili per gli interventi richiesti dal governo Schifani. È l’ennesima dimostrazione dell’impegno della lega a favore dell’Isola. Auspichiamo ora una rapida presa d’atto da parte della Conferenza delle Regioni sull’intero plafond di circa 1 miliardo di euro previsto per vari interventi in tutte le regioni italiane”. Lo ferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.