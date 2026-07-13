

Il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la vivibilità e il decoro della nostra comunità. Non solo influisce direttamente sull’aspetto del paese e sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini, ma rappresenta anche una voce di spesa molto rilevante attraverso la TARI, che grava pesantemente sulle tasche di famiglie e imprese.

A Campobello di Licata, però, questo servizio essenziale viene gestito in regime di proroga contrattuale da oltre un anno. Una situazione di prorogatio che si sta trascinando da troppo tempo e che, come sottolineato anche dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), rischia di ledere i principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Per questo motivo, il consigliere comunale del Partito Democratico Antonio Pitruzzella ha presentato un’interrogazione scritta ufficiale al Sindaco per fare piena luce sul futuro della gestione dei rifiuti nel nostro Comune.

Le quattro domande fondamentali

Il PD di Campobello chiede risposte chiare e documentate su quattro punti essenziali:

1. Stato della gara: A che punto è la procedura? La SRR ha trasmesso tutta la documentazione all’UREGA per l’avvio del nuovo appalto pluriennale? Oppure il Comune ha formalmente diffidato l’organo competente per i continui ritardi?

2. Novità del servizio: Il nuovo appalto deve rappresentare un’occasione di miglioramento concreto. Qual è il nuovo piano di intervento? Quali saranno le frequenze di spazzamento (anche nelle periferie), il calendario di raccolta, le misure di contrasto all’abbandono dei rifiuti (come l’installazione di fototrappole) e l’introduzione della TARIP (Tariffa Puntuale), che premia chi differenzia di più?

3. Ambito territoriale: Quali altri Comuni parteciperanno alla gara d’appalto insieme a Campobello di Licata?

4. Tutela dei costi: Quali garanzie concrete ci sono affinché il nuovo appalto non si traduca in un ulteriore aumento della TARI per le famiglie e le imprese campobellesi?

Le scelte che l’Amministrazione compie oggi vincoleranno il nostro Comune per i prossimi anni. Per questo pretendiamo massima trasparenza, efficienza nella gestione del servizio e soprattutto la tutela dei contribuenti.

Il Partito Democratico di Campobello di Licata terrà informata la cittadinanza non appena arriverà la risposta scritta del Sindaco. Speriamo che, contrariamente alla prassi consolidata di questa Amministrazione, questa volta le risposte arrivino in tempi rapidi e con la dovuta completezza.

Campobello di Licata merita un servizio di igiene urbana moderno, efficiente e sostenibile. Continueremo a vigilare.

Pd Campobello di Licata