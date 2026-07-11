«La protesta degli agricoltori di Naro merita il pieno sostegno delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e sindacali. Dopo Ribera, anche un altro territorio simbolo dell’agricoltura agrigentina rischia il collasso produttivo e occupazionale a causa della crisi idrica e dell’assenza di risposte strutturali da parte del Governo regionale». Lo dichiara il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, intervenendo sulla mobilitazione promossa dagli agricoltori naresi.

«Da troppo tempo assistiamo a promesse non mantenute e a interventi emergenziali che non affrontano le cause profonde del problema. La Sicilia continua a destinare ingenti risorse al settore agricolo senza riuscire a realizzare una programmazione efficace capace di garantire la disponibilità dell’acqua alle imprese e ai lavoratori del comparto. È inaccettabile che, da un lato, gli agricoltori siano costretti a vedere compromessi raccolti e investimenti e, dall’altro, importanti quantità di acqua degli invasi vengano disperse durante l’inverno o vadano perdute a causa delle numerose rotture delle reti e delle condotte ormai obsolete».

Secondo Buscemi, «l’agricoltura rappresenta uno dei principali motori economici della provincia di Agrigento e non può essere lasciata sola ad affrontare una crisi che mette a rischio reddito, occupazione e tenuta sociale delle comunità locali. Occorrono investimenti immediati sulle infrastrutture idriche, manutenzione delle reti, riduzione delle perdite e una programmazione finalmente all’altezza delle esigenze del territorio». Il segretario della CGIL agrigentina richiama inoltre il ruolo della rappresentanza politica regionale: «È legittimo chiedersi perché, nonostante la presenza da anni di numerosi rappresentanti istituzionali del territorio all’Assemblea Regionale Siciliana, non si sia ancora riusciti a garantire soluzioni stabili e durature per un comparto strategico per l’economia provinciale e regionale».

Buscemi esprime inoltre apprezzamento per l’iniziativa del presidente della Commissione Agricoltura del Comune di Naro, il consigliere comunale Calogero licata, che ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario e aperto sul tema. «È importante – conclude Buscemi – che la voce degli agricoltori e dell’intera comunità locale possa trovare uno spazio istituzionale di confronto e proposta. La vertenza di Naro non riguarda soltanto gli addetti ai lavori, ma il futuro economico e sociale dell’intero territorio agrigentino.