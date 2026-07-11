La canicattinese Carmen Viola, 44 anni, pedagogista, è stata nominata Presidente del Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali del Movimento Controcorrente.

Il Faro di Canicattì esprime grande orgoglio e profonda emozione.

“Un incarico di grande prestigio – si legge in una nota – che rappresenta un importante riconoscimento alle qualità umane, professionali e politiche di Carmen, da sempre impegnata con passione, competenza e spirito di servizio”.

Per Il Faro di Canicattì, questa nomina assume un significato ancora più importante: “E’ la conferma che il lavoro serio, costante e concreto che il nostro gruppo sta portando avanti sul territorio viene riconosciuto e apprezzato all’interno del Movimento Controcorrente. Un risultato che ci rende fieri e che ci sprona a proseguire con ancora maggiore entusiasmo, determinazione e senso di responsabilità”.

“Siamo certi – sostengono dal movimento – che Carmen Viola saprà guidare il Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali con competenza, sensibilità e attenzione verso le esigenze delle comunità, contribuendo a rafforzare il ruolo del Movimento Controcorrente sui temi del sociale. A Carmen rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Siamo convinti che questo incarico rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Movimento e uno stimolo per tutti coloro che credono in una politica fatta di ascolto, impegno e presenza sul territorio. Canicattì c’è. Il Faro cresce e continua a essere protagonista nel percorso di crescita del Movimento Controcorrente – concludono – con l’obiettivo di costruire una politica sempre più vicina ai cittadini e ai loro bisogni”.