

La nomina di un assessore della giunta Terrana a responsabile di Futuro Nazionale segna una svolta netta e inequivocabile: l’amministrazione comunale di Campobello di Licata si sposta decisamente a destra.

Secondo il Partito Democratico, non si tratta di un episodio isolato. Già in passato si erano percepiti chiari segnali di questa “deriva”, a cominciare dal goffo tentativo di far subentrare un consigliere di Fratelli d’Italia al posto del consigliere d’opposizione D’Angelo. A ciò si aggiunge il comportamento ambiguo di un consigliere di “opposiranza”, già espressione di FDI, che siede formalmente tra i banchi dell’opposizione ma intrattiene un evidente corteggiamento con la maggioranza.

«Diamogli tempo – scrivono dal PD – accadrà anche la formalizzazione del passaggio per qualche altro consigliere di riferimento dell’assessore».

Il vero volto della giunta Terrana

L’apertura del comitato costituente di Futuro Nazionale a Campobello, secondo il Partito Democratico, «getta la maschera» e rivela il reale orientamento politico della giunta guidata dal sindaco Terrana.

Il PD definisce Futuro Nazionale non come un semplice partito di destra, ma come una formazione xenofoba, misogina, razzista e negazionista, iscritta nel gruppo “Europa delle Nazioni Sovrane” al Parlamento Europeo. «In poche parole – si legge nel comunicato – un partito neofascista, nel quale ad esempio il saluto romano è ben accetto».

Il comunicato pone quindi una serie di domande dirette al primo cittadino:

• Il Sindaco con chi sta?

• Entrerà in Futuro Nazionale?

• Cercherà di passare con Fratelli d’Italia?

• Rimarrà con la DC di Totò Cuffaro?

• Oppure si avvicinerà a Forza Italia, già presente in giunta e in consiglio comunale?

Il PD chiede inoltre al sindaco di esprimersi chiaramente sui temi portati avanti dal generale Vannacci, sottolineando che «la storia del popolo campobellese merita questo rispetto». Secondo i dem, è inaccettabile che su questioni così delicate l’amministrazione scelga di «nascondere la testa sotto la sabbia».

Opportunismo e accordi di comodo

Il Partito Democratico critica duramente gli accordi di “opportunismo politico” tra forze che a livello nazionale si contendono i voti, ma che a livello locale sembrano trovare facili intese. Domanda quindi cosa pensino i responsabili locali di DC e FI delle posizioni di Vannacci e di Futuro Nazionale.

La posizione del PD

Di fronte a questa situazione, la risposta del Partito Democratico è netta e coerente con la propria storia: Resistenza.

«Per quanto riguarda la nostra posizione – conclude il comunicato – è semplice ed è sempre la stessa: Resistenza!»

Il PD di Campobello di Licata annuncia dunque battaglia politica e culturale contro quella che definisce una pericolosa deriva a destra dell’amministrazione comunale, invitando i cittadini a prendere coscienza del reale orientamento della giunta Terrana.