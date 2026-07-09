La Giunta Comunale di Canicattì ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione dello spazio compreso tra via Gangitano e via Marconi. “Si tratta – dichiara il sindaco Vincenzo Corbo -di un intervento di riqualificazione nel cuore del centro storico, destinato a migliorare sensibilmente la vivibilità e il decoro del quartiere”. “Questo progetto- aggiunge-l’assessore Muratore, si inserisce in un piano più ampio che prevede ben cinque interventi mirati nel centro antico, che andranno ad aggiungersi ai lavori già realizzati. Avremo una vera e propria rigenerazione urbana che restituirà ai cittadini spazi accessibili e valorizzati dal punto di vista storico e culturale”.
Canicattì, giunta approva progetto sistemazione spazio tra via Marconi e Gangitano
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