

Si è svolta nella serata di lunedì 7 luglio, con inizio alle ore 19.00, una videoconferenza della serie “Oggi parliamo di…”, organizzata e moderata dalla Presidente del Kiwanis Club Parnaso, Rosalba Fiduccia, nella sua qualità di Chair Arte e Cultura del Kiwanis Distretto Italia-San Marino.

L’incontro ha avuto come protagonista il volume “SCATTI diVersi” del poeta Giuseppe Cardello, un’opera originale nella quale fotografia e poesia si intrecciano in un dialogo intenso tra immagini e parole, offrendo al lettore un percorso emozionale e introspettivo.

Alla videoconferenza hanno preso parte le massime cariche istituzionali del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, a testimonianza dell’attenzione che il Kiwanis riserva alla promozione della cultura quale strumento di crescita personale e sociale. Hanno portato il loro saluto ai partecipanti il Governatore Basilio Valente, il Governatore Confermato per l’Anno Sociale 2026-2027 Nunzio Spampinato, il Vice Governatore Francesco Cardile e il Past Governatore Angela Catalano. Numerosa anche la partecipazione di soci, officer e amici collegati da diverse parti d’Italia.

Dopo i saluti istituzionali, la moderatrice ha presentato i relatori della serata: Giuseppe Cardello, poeta e autore del volume, da anni impegnato nella ricerca di un linguaggio poetico capace di fondere sensibilità, memoria ed esperienza attraverso il dialogo tra parola e fotografia, parola e musica, parola e pittura; Giuseppe Gingolph Costa, blogger e divulgatore culturale, attento osservatore del panorama letterario contemporaneo; Salvo Arcidiacono, editore della DueTreDue Edizioni, la cui attività comprende anche progettazione grafica e impaginazione editoriale; Santina Lazzara, poetessa e apprezzata autrice, assistente sociale, specializzata in Psicologia Giuridica e Criminologia.

Particolarmente apprezzata è stata la formula della presentazione del libro, caratterizzata da una sapiente e armoniosa alternanza degli interventi dei relatori. Giuseppe Gingolph Costa ha guidato il pubblico nell’interpretazione delle fotografie, mettendone in evidenza gli aspetti artistici, simbolici ed evocativi; successivamente Giuseppe Cardello e Santina Lazzara si sono alternati nella lettura delle poesie corrispondenti, evidenziandone la forza evocativa e la profondità emotiva.

Ne è scaturito un coinvolgente dialogo tra immagine e parola, capace di restituire pienamente lo spirito dell’opera e di mantenere viva l’attenzione dei partecipanti per tutta la durata dell’incontro. Salvo Arcidiacono ha inoltre illustrato il percorso editoriale del volume e l’impegno della casa editrice nella valorizzazione degli autori e della cultura del territorio.

Nel corso della serata, durata circa un’ora e mezza, è intervenuto anche Marcello Bianca, fotografo siracusano dell’A.L.F.A. – Associazione Liberi Fotografi Aretusei, autore di alcune delle immagini presenti nel libro, capaci di raccontare il territorio attraverso luce, atmosfera e sensibilità artistica.

I partecipanti hanno seguito con grande interesse gli interventi, lasciandosi coinvolgere dalla suggestiva armonia tra fotografie e versi. Numerosi gli apprezzamenti espressi per la qualità del confronto e per la capacità dell’opera di suscitare riflessioni, emozioni e nuovi spunti di lettura.

L’iniziativa conferma il successo della rassegna “Oggi parliamo di…”, che continua a proporsi come uno spazio privilegiato di incontro e confronto culturale, nel segno dei valori del Kiwanis e della promozione dell’arte e della letteratura quali strumenti di dialogo, inclusione e crescita della comunità.