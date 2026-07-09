Torna a Canicattì la quinta edizione di “Lu Cuntu” il salotto letterario organizato dall’associazione culturale Athena. Protagonista assoluto della serata che si terrà venerdì prossimo 17 luglio con inizio alle 20 in largo Marengo sarà il professore Gaetano Augello, memoria storica di Canicattì, che con la sua straordinaria conoscenza e la sua capacità di raccontare coinvolgerà gli intervenuti in un affascinante viaggio tra storia, tradizioni, curiosità e aneddoti della città di Canicattì. L’evento vede il patrocinio dell’amministrazione comunale. Oltre al professor Gaetano Augello interverranno: Giovanni Salvaggio, Melania Curto, Anna Rita Alù, Silvana Rinallo e Patrizia Amato. Intrattenimenti musicali curati da Salvo Caruso.