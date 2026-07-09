Campobello di Licata e’ pronta a festeggiare la Madonna del Carmelo. Dal 13 al 15 luglio, in programma, il triduo in onore della Madre Celeste.

Sara’ animata dall’ Unita’ pastorale “” Sacra Famiglia””, guidata da don Augustino Mgavano e don Marco Damanti.

Alle ore 17,45, Adorazione eucaristica. Dopo la recita del Santo Rosario (ore 18), celebrazione della Santa Messa Solenne (ore 18,30).

Giorno 16, dopo l’Adorazione eucaristica e il Santo Rosario (ireb 17,45 e ore 18), alle ore 18, 30, Santa messa, con la benedizione dei neonati, bambini, mamme in attesa e coppie che chiedono il dono dei figli. Il triduo sara’ predicato da padre Roberto Toni, rettore del Santuario Sant’Angelo di Licata.

Giovanni Blanda