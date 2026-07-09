Sbarca a Campobello di Licata il Comitato Costituente n.1616 di Futuro Nazionale, forza politica italiana, con l’esponente politico ed ex generale Vannacci. E’ stata comunicata la sede – he sarà allestita a breve – ubicata in via Vittorio Emanuele, 84, l’arteria principale della cittadina. Il gruppo politico si prefigge di cooptare un buon numero di adepti.
Giovanni Blanda


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