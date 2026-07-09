Sbarca a Campobello di Licata il Comitato Costituente n.1616 di Futuro Nazionale, forza politica italiana, con l’esponente politico ed ex generale Vannacci. E’ stata comunicata la sede – he sarà allestita a breve – ubicata in via Vittorio Emanuele, 84, l’arteria principale della cittadina. Il gruppo politico si prefigge di cooptare un buon numero di adepti.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata il Comitato Costituente di Futuro Nazionale
Sbarca a Campobello di Licata il Comitato Costituente n.1616 di Futuro Nazionale, forza politica italiana, con l’esponente politico ed ex generale Vannacci. E’ stata comunicata la sede – he sarà allestita a breve – ubicata in via Vittorio Emanuele, 84, l’arteria principale della cittadina. Il gruppo politico si prefigge di cooptare un buon numero di adepti.