Il Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente comunica l’avvio della raccolta firme a sostegno della petizione popolare rivolta al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con la quale si chiede l’avvio dell’iter di revoca dell’affidamento in gestione a Siciliacque S.p.A. dei servizi e delle opere idriche regionali, così come previsto dall’articolo 30 della convenzione vigente. L’iniziativa nasce dalla necessità di dare voce ai cittadini siciliani che da troppo tempo subiscono una situazione ormai insostenibile: interruzioni nell’erogazione dell’acqua, emergenze idriche ricorrenti, bollette sempre più elevate e servizi sempre meno efficienti. La petizione evidenzia come le gravi ragioni di interesse pubblico previste dalla convenzione sussistano pienamente, considerato che l’emergenza idrica continua a compromettere un diritto fondamentale quale l’accesso all’acqua, con pesanti ripercussioni sulla qualità della vita, sulla salute pubblica e sull’ordine sociale. Con questa iniziativa si intende inoltre promuovere un modello di gestione diretta e pubblica del servizio idrico integrato da parte dei Comuni, anche attraverso forme di collaborazione tra enti locali, superando definitivamente l’attuale sistema degli ambiti territoriali. Il Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente invita tutti i cittadini a partecipare alla raccolta firme e rivolge un appello alle testate giornalistiche, ai siti di informazione e agli organi di comunicazione del territorio affinché diano massima diffusione all’iniziativa. Di seguito i primi punti di raccolta firme già attivi a Canicattì, ai quali se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni e che saranno comunicati progressivamente:

Unipol Canicattì – Agenzia Giuseppe Paci, Via Carruba 50 (negli orari di apertura);

Elettrauto F.lli Giarratana, Via Maiorana 46 (negli orari di apertura);

Bar Aroma, Via San Vincenzo 36 (negli orari di apertura);

La Biancheria – Carlisi, Via Giudice A. Saetta 71, di fronte all’ospedale (negli orari di apertura);

La Bottega del Caffè, Viale della Vittoria 110 (negli orari di apertura).

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori punti di raccolta, con l’obiettivo di rendere sempre più semplice la partecipazione dei cittadini a questa importante iniziativa civica.