Un anno di reclusione, pena sospesa, per avere rubato 15 mila euro in tre mesi dal negozio in cui era in prova. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato una donna di 35 anni, tirocinante nell’esercizio commerciale. Il giudice ha altresì disposto un risarcimento danni che dovrà essere quantificato in sede civile. L’imputata dovrà anche pagare le spese processuali per un importo complessivo di 1.400 euro.
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