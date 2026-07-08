16 sacche di sangue raccolte e una pre-donazione (idoneita’ a donare sangue).E’
Il bilancio della Giornata di donazione di sangue promossa dall’Associazione Volontari Italiani Sangue – Avis, sezione di Campobello di Licata, diretta da Amedeo Avanzato, collaborato da una dinamica ed efficiente equipe.
La donazione si e’ tenuta nella sede dell’associazione, sita in via Generale Medici, traversa della via Montenero, a pochi passi della Chiesa San Giuseppe.
Giovanni Blanda
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Il bilancio della Giornata di donazione di sangue a Campobello di Licata
16 sacche di sangue raccolte e una pre-donazione (idoneita’ a donare sangue).E’