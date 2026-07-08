I Carabinieri della Tenenza di Favara, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei reati ambientali e alla verifica del rispetto della normativa di settore, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento il titolare di un’officina meccanica, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di attività di gestione illecita di rifiuti speciali, anche pericolosi. L’attività trae origine da un controllo eseguito dai militari dell’Arma presso i locali dell’officina e nelle aree adiacenti, dove era stata notata la presenza di numerose componenti meccaniche accantonate. Nel corso degli accertamenti è emerso che il titolare dell’attività avrebbe omesso di adottare le previste procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti, circostanza per la quale sono state contestate anche sanzioni amministrative pecuniarie.Le principali criticità sono state riscontrate in un’area esterna, adiacente all’attività e nella disponibilità dell’uomo, dove i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi materiali riconducibili all’attività di officina, accantonati direttamente sul terreno e privi di adeguati sistemi di isolamento e protezione. In particolare, sono stati rinvenuti nove motori parzialmente smontati, diverse scatole del cambio, quattro autovetture e un miniquad in evidente stato di abbandono, oltre a batterie esauste, fusti contenenti olio esausto, profili metallici, estintori e ulteriori componenti meccaniche e pezzi di ricambio. L’area interessata, estesa per oltre 100 metri quadrati, unitamente ai veicoli e ai materiali rinvenuti, è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche con il supporto di personale specializzato, per la corretta classificazione dei rifiuti e per la verifica di eventuali profili di contaminazione ambientale.L’intervento si inserisce nella costante attività di vigilanza svolta dall’Arma dei Carabinieri a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e del corretto rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. L’abbandono e lo stoccaggio incontrollato di rifiuti speciali, in particolare se provenienti da attività artigianali o produttive, possono infatti costituire un serio pericolo per il suolo, le falde acquifere e l’ecosistema. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, a Favara e negli altri centri della provincia, al fine di prevenire e contrastare situazioni di illegalità ambientale e sensibilizzare cittadini e operatori economici sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.
Favara, area esterna della sua officina trasformata in discarica. Denunciato meccanico
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