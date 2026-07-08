Lunedì prossimo (13 luglio), ai nastri di partenza la festa religiosa. Dalle ore 16 alle ore 18,15, nella piazzetta del Chiesa di Lourdes, Giornata della Gioventu’ e dello Sport (prima parte), con la partecipazione straordinaria di Marco Amelia, campione del mondo 2006 della nazionale italiana di calcio.

Alle ore 18, 30, recita del Santo Rosario, seguira’ (ore 19), la celebrazione della Santa messa, che fara’ officiata da don Giuseppe Costanza, arciprete.

Al termine, iniziera’ (ore 20,15) la seconda parte della Giornata della Gioventu’ e dello Sport.

I festeggiamenti – che si svolgeranno nella Chiesa di Lourdes – sono curati dalla Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes – Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””. La conclusione fissata il 19 luglio.

Giovanni Blanda