Il Comune di Canicattì ha ottenuto un contributo di 2000 euro dalla Regione per incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale per la sua conservazione o per l acquisto di attrezzature. A renderlo noto è stato l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato. In Sicilia sono stati stanziati in totale 600 mila euro. Ottanta mila sono toccati alla provincia di Agrigento.
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