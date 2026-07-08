Il Comune di Canicattì ha ottenuto un contributo di 2000 euro dalla Regione per incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale per la sua conservazione o per l acquisto di attrezzature. A renderlo noto è stato l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato. In Sicilia sono stati stanziati in totale 600 mila euro. Ottanta mila sono toccati alla provincia di Agrigento.