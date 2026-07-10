La polizia sta indagando sulle cause di un incendio che ha danneggiato una Lancia Delta di proprietà di un uomo di 60 anni. Il mezzo si trovava parcheggiato nei pressi della sua abitazione. A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario della Lancia. Sul posto oltre alla polizia i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Gli agenti stanno cercando di capire cosa abbia innescato il fuoco. Tutte le piste sono seguite: dalle cause accidentali al dolo.