Passaggio di campana nel Lions club Canicattì Host, tra il Presidente uscente Salvatore Cummo e il presidente entrante, Diego Di Gioia. Oltre ad un nuovo e qualificato Socio, Rita Giordano, sono entrati a fare parte del Club Leo 14 nuovi ragazzi dai 15 ai 26 anni, il cui Presidente è Gioacchino Di Gioia. Fanno parte del consiglio direttivo Lions: Diego Di Gioia presidente, Antonino Milazzo segretario, Laura Comparato cerimoniere, Stefano Lo Giudice tesoriere, Salvatore Vullo Leo advisor, Riccardo Martines GST service, Anna Rossano addetto stampa. I componenti del consiglio direttivo entrante sono Salvatore Testa, Giuseppe Calabrò e Vincenzo Avanzato. Fanno parte del consiglio direttivo in carica per il secondo anno Gianluca Insalaco e Giovanni Pantano.
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