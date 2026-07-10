Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Domenica 12 Luglio, con inizio alle ore 21, a Campobello di Licata, Tano Avanzato raccontera’ “”Il cammino di Dante.Viaggio di parole e immagini, attraverso i Tre Regni dell’oltretomba””.
E’ iniziativa di Agora’ “”Carmelo Graci”” – Covo degli artisti””, Via Falcone-Borsellino, 23, Campobello di Licata. Un’interessante iniziativa culturale per i campobellesi e non. Da non perdere.
giovanni blanda
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Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia a Campobello di Licata
Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Domenica 12 Luglio, con inizio alle ore 21, a Campobello di Licata, Tano Avanzato raccontera’ “”Il cammino di Dante.Viaggio di parole e immagini, attraverso i Tre Regni dell’oltretomba””.