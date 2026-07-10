“Il Comune di Campobello di Licata è pronto a inaugurare, lunedì 13 luglio, lo spazio pubblico dedicato ai cittadini, nell’ambito di “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, progetto voluto da Regione Siciliana e Ministero della Giustizia e realizzato da Formez.””.
Lo annuncia il Sindaco della cittadina, Vito Terrana.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, inaugurazione “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”
“Il Comune di Campobello di Licata è pronto a inaugurare, lunedì 13 luglio, lo spazio pubblico dedicato ai cittadini, nell’ambito di “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, progetto voluto da Regione Siciliana e Ministero della Giustizia e realizzato da Formez.””.