Proseguono a Canicattì i festeggiamenti in onore della Sacra Famigla.

Ieri sera prima della Sagra degli Antichi Sapori, che ha radunato nel piazzale della parrocchia gente arrrivata anche dai comuni vicini, la Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta ha reso omaggio alle vittime di tutte le guerre.

Cerimonia davanti al Monumento ai Caduti in corso Umberto, dove è stata deposta una composizione floreale in segno di gratitudine verso quanti hanno sacrificato la vita per la Patria.

Presenti le autorità civili, militari e religiose, i membri del Comitato Festa Sacra Famiglia e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Canicattì.

Le note solenni della Fanfara hanno accompagnato l’intero momento che ha unito la comunità nel ricordo e nella preghiera.

Intanto stasera, alle 19:45, per il secondo anno, tra fede e tradizione, ritorna

LA RIETINA. A fare da sfondo alla sfilata dei carretti siciliani le coreografie del Gruppo Folkloristico “I Fiori del Mandorlo” di Agrigento.

Chiuderà la serata spettacolo dei Teppisti dei Sogni, in Via Don Luigi Sturzo, con inizio alle 21.30.