“” Continua il lavoro per il decoro di Campobello.
Siamo impegnati quotidianamente nello sfalcio erba e nella pulizia delle strade, delle piazze e delle ville comunali.
Un lavoro incessante per tenere il paese ordinato e accogliente”.
Prosegue:
“‘Come sempre un invito ai cittadini.
Collaboriamo tutti, buttiamo le carte e i rifiuti negli appositi cestini. Teniamo pulite le ville e rispettiamo chi le vive ogni giorno, a partire dai nostri bambini.
Sappiamo che c’è ancora lavoro da fare, ci arriveremo nel minor tempo possibile”‘. Vi ringraziamo sempre per la pazienza e la collaborazione.
Continueremo a tenervi informati sul lavoro che facciamo, con trasparenza e costanza.
Campobello si cura tutti i giorni.
E noi lo stiamo facendo”‘.
Giovanni Blanda
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