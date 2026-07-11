

“” Continua il lavoro per il decoro di Campobello.

Siamo impegnati quotidianamente nello sfalcio erba e nella pulizia delle strade, delle piazze e delle ville comunali.

Un lavoro incessante per tenere il paese ordinato e accogliente”.

Prosegue:

“‘Come sempre un invito ai cittadini.

Collaboriamo tutti, buttiamo le carte e i rifiuti negli appositi cestini. Teniamo pulite le ville e rispettiamo chi le vive ogni giorno, a partire dai nostri bambini.

Sappiamo che c’è ancora lavoro da fare, ci arriveremo nel minor tempo possibile”‘. Vi ringraziamo sempre per la pazienza e la collaborazione.

Continueremo a tenervi informati sul lavoro che facciamo, con trasparenza e costanza.

Campobello si cura tutti i giorni.

E noi lo stiamo facendo”‘.

Giovanni Blanda