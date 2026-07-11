Due ragazzini sono rimasti feriti in un incidente, sembrerebbe autonomo, a Licata. I minorenni erano a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono caduti rovinosamente sul selciato. Uno di loro, un tredicenne, ha sbattuto la testa. Il ragazzino è stato portato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per poi essere trasferito con un elisoccorso al Civico di Palermo. Il minore ha riportato un trauma cranico ma non sarebbero in pericolo di vita. Lievemente ferito, invece, l’amichetto che è stato già dimesso.
Incidente con il monopattino a Licata, feriti due minorenni: 13enne trasferito in elisoccorso
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Si sono distinti durante il servizio, Carabinieri premiati con la targa “appuntato Allotta”
presso la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, si è svolta una cerimonia per la consegna delle ricompense...
Hashish e soldi in contanti, arrestato minorenne
I Carabinieri della Stazione di Riesi (Caltanissetta), nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un minorenne...
Allarme alla zona industriale per un sospetto pacco bomba al centro smistamento Sda
Allarme alla zona industriale di Agrigento per un sospetto pacco bomba. A lanciare l’allarme sono stati i responsabili della struttura insospettiti dal mittente poiché...
Tenta di gettare involucro con 50 grammi di cocaina, arrestato 17enne
La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un minorenne nella flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il diciasettenne...
Adocchia un motorino e tenta di rubarlo, arrestato 36enne
Ha cercato di rubare un motorino che era stato appena parcheggiato dal proprietario il quale stava trascorrendo una serata in uno dei locali del...
Controcorrente, la canicattinese Carmen Viola è la Presidente del Dipartimento Regionale Politiche Sociali
La canicattinese Carmen Viola, 44 anni, pedagogista, è stata nominata Presidente del Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali del Movimento Controcorrente. Il Faro di Canicattì esprime...
Appicca incendio ad un cumulo di rifiuti, arrestato
I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per il reato di combustione illecita di rifiuti, un soggetto...