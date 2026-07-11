“”Velenoso”” intervento dell’ex Sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini. Nel suo mirino la Pubblica amministrazione, in particolare il Sindaco Vito Terrana
“”Come ormai accade regolarmente, basta osservare i tempi. Quando l’opposizione denuncia un disastro amministrativo o ottiene ragione in sede giudiziaria su una procedura errata adottata dal Comune, cosa succede subito dopo?
Arriva puntualmente l’annuncio del Sindaco: un nuovo finanziamento, una presunta inaugurazione o qualche altra comunicazione ad effetto. Un copione che si ripete così spesso da non sorprendere più nessuno””.
“”Ormai la comunicazione istituzionale sembra essersi trasformata in propaganda, con annunci e proclami che spesso servono più a distrarre l’attenzione che ad affrontare i problemi reali della comunità – aggiunge -.
E, come sostengono con sempre maggiore insistenza molte voci in paese, se c’è da risolvere una questione seria bisogna rivolgersi a qualcuno che conta a Palma di Montechiaro. A Campobello di Licata, invece, sembrano essere rimasti soltanto operai e annunciatori.
Naturalmente, saremo felici di essere smentiti dai fatti””.
Giovanni Blanda