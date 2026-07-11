«Le rassicurazioni ricevute in Commissione Agricoltura rappresentano un primo passo importante, ma non possono cancellare una domanda che oggi attende una risposta chiara: che fine hanno fatto i 40 milioni di euro annunciati ufficialmente dalla Regione Siciliana per la Sottomisura 4.1 del PSR?». Lo dichiara il presidente regionale del Centro Studi Agricoli Sicilia, Francesco Sgroi, al termine dell’audizione svoltasi nella III Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana.

«Desidero innanzitutto ringraziare l’onorevole Giuseppe Lombardo, che ha fortemente voluto la trattazione urgente della vicenda, e il presidente della Commissione, onorevole Vitrano, che ha prontamente accolto la richiesta convocando l’audizione. È stato un passaggio istituzionale necessario per fare finalmente chiarezza su una situazione che tiene in sospeso centinaia di aziende agricole siciliane».

Il Centro Studi Agricoli Sicilia ricorda che nel dicembre 2025 l’Assessorato regionale dell’Agricoltura approvò le graduatorie definitive della Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, comunicando contestualmente, attraverso i canali istituzionali della Regione, una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro destinata al bando. L’annuncio fu accompagnato dalla dichiarazione dell’assessore regionale Luca Sammartino, che definì quelle risorse “un aiuto concreto” per le imprese agricole intenzionate a investire in innovazione e ammodernamento.

«Oggi, invece, scopriamo che quelle somme non risultano disponibili. È un fatto che lascia sconcertati gli imprenditori agricoli, i quali hanno programmato investimenti, acceso impegni economici e confidato nella credibilità delle comunicazioni ufficiali della Regione. Non è accettabile che a distanza di mesi dalla pubblicazione delle graduatorie gli aventi diritto non abbiano ancora visto partire l’iter amministrativo per l’emissione dei decreti di finanziamento. Prendiamo atto con favore degli impegni assunti dal Dipartimento e apprezziamo la volontà di individuare una soluzione. Tuttavia, gli agricoltori siciliani non possono più vivere di annunci».

Nel corso dell’audizione, il direttore del Dipartimento Agricoltura, dottor Bellomo, ha assicurato l’impegno del Governo regionale a reperire risorse alternative per onorare gli impegni assunti con il bando e ha comunicato di avere disposto agli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura l’avvio delle istruttorie, così da accelerare il procedimento amministrativo e consentire l’emissione dei decreti di finanziamento fino alla concorrenza dei 40 milioni di euro previsti.

«Avremmo voluto – dichiara il deputato regionale on. Giuseppe Lombardo – la presenza dell’assessore all’agricoltura in commissione che, invece, delega il direttore Bellomo di cui abbiamo apprezzato l’onestà e la chiarezza con cui, nostro malgrado, ha rappresentato una amara verità. Per due anni le aspettative di migliaia di produttori agricoli si sono fondate sul nulla, alla luce delle dichiarazioni del direttore rese in commissione che ha candidamente affermato l’assenza di copertura sul bando 4.1 riguardante investimenti in agricoltura della vecchia programmazione comunitaria. Il direttore Bellomo smentisce di fatto in commissione i proclami dell’assessore Sammartino, fatti a mezzo stampa e anche in aula citando la 4.1 come misura alternativa di erogazione diffusa di risorse.

Al danno si aggiunge la beffa! La misura SRD01 esclude a monte una vasta platea di potenziali beneficiari di piccole e medie aziende agricole, bocciata con una mozione del parlamento siciliano di cui l’assessore non ha tenuto conto, e la 4.1, che avrebbe invece aperto le porte alla piccola impresa agricola, rischia di vedere vanificati gli effetti perché mancano le risorse necessarie. Per queste ragioni abbiamo sollecitato il governo ad individuare fonti alternative di finanziamento della misura 4.1 al fine di consentire anche al piccolo produttore agricolo di accedere ad opportunità di investimento che potrebbero essere vitali in un momento di grande difficoltà per l’intero comparto agrumicolo».