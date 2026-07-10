Tragedia sulla strada statale 410 tra Naro e Canicattì. Un settantenne ingegnere agrigentino è deceduto in un terribile schianto tra un’auto e un furgoncino. L’impatto è stato devastante e per il professionista, originario di Naro, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri.Nell’incidente è rimasto ferito anche un un venticinquenne di Canicattì alla guida di un Renault Kangoo che è trasferito in elisoccorso a Palermo ed è in prognosi riservata. Al vaglio la dinamica dell’incidente