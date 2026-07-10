Tragedia a Bellinzago Novarese, piccolo paesino in provincia di Novara. Una donna di 51 anni originaria di Camastra, Stefania Onolfo, è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 32. Stefania Onolfo era un medico e da anni si era trasferita a Novara. Prestava servizio in Lombardia alla cardiologia riabilitativa del presidio ospedaliero di Somma Lombardo e del pronto soccorso di Gallarate. La donna era alla guida di un’automobile si è scontrata frontalmente con un camion all’altezza del bivio per Oleggio.

Ferite lievi per l’autista del mezzo pesante, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore di Novara. Sul posto oltre a 118 e vigili del fuoco, la polizia locale di Bellinzago. Nell’esprimere “il più profondo cordoglio”, l’azienda sanitaria ricorda la dottoressa Onolfo come una “professionista stimata e collega apprezzata”, e “si stringe attorno alla famiglia”. L’incidente è avvenuto su un cavalcavia. Il suv Bmw che guidava la donna si è scontrato frontalmente con un camion. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso. La Ss 32 è rimasta chiusa per diverse ore, in entrambe le direzioni, per un tratto di circa tre chilometri.