Un incidente stradale si è verificato ieri sera poco prima della mezzanotte nei pressi del parcheggio di Padre Gioacchino La Lomia a Canicattì. Rimasti feriti in maniera seria dopo lo scontro tra un’Alfa Romeo e uno scooter gli occupanti del ciclomotore. Due ragazzi che prima sono stati soccorsi all’ospedale Barone Lombardo e poi trasferiti uno a Palermo e l’altro al San Giovanni di Dio di Agrigento. Nonostante le ferite i due per fortuna non dovrebbero essere in pericolo di vita. Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente.