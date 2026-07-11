Sembra il rumore di un ruscello o di una lieve pioggia rinfrescante invece è il fruscio che emettono due perdite d’acqua in viale Regina Margherita, nel centro di Canicattì.

Le immagini e il video sono sufficienti per descrivere il problema.

La più evidente sul marciapiede vicino all’entrata di un negozio di abbigliamento. L’altra a pochi passi sull’asfalto.

Un problema noto da settimane, ma ancora non risolto.

Questi sono solo due esempi che testimoniano come a Canicattì la rete idrica sia un colabrodo. In vari quartieri del paese è facile notare come l’acqua si disperde in quantità non indifferenti mentre nei rubinetti dei cittadini ne arriva meno.

E a pagare chi sarà?

