I festeggiamenti in onore di Maria SS. del Monte sono entrati nel vivo. La cittadina agrigentina vive giorni intensi di fede, tradizione, musica e comunità, con un ricco calendario di eventi che proseguirà fino a domenica 19 luglio.

Oggi – Sabato 11 luglio

La giornata è già iniziata all’alba con il rullo di tamburi (ore 7:00) per le vie principali.

Ore 7:30 – “Mattinée dei burgisi” in Viale Hamilton presso l’abitazione della famiglia Curto.

Ore 9:30 – Esibizione della Banda G. Verdi diretta dal M° F. Carrara.

Ore 10:00 – Partenza dei Ceri dal Santuario Maria SS. del Monte, con corteo accompagnato dalle bande musicali e dal gruppo Tammurinara.

Ore 10:00 – Aula Consiliare: Convegno sul Turismo delle Radici e cerimonia per il 40° anniversario del gemellaggio tra Racalmuto e Hamilton.

Ore 13:00 – Piazza Barona: Sparo di moschetteria e castagnole.

Ore 18:00 – Piazza Barona: Presentazione del “Cilu degli emigrati” a cura dell’Associazione Vivi Racalmuto.

Ore 18:00 – Castello Chiaramontano: Corteo delle bandiere del Cero dei Burgisi con numerose bande musicali e figuranti in abiti storici.

Domenica 12 luglio

La giornata di domani sarà tra le più intense del programma:

Ore 7:00 – Nuovo rullo di tamburi per le vie del paese.

Ore 8:30 – Santa Messa al Santuario.

Ore 9:00 – Esibizione delle bande musicali e inizio corteo delle “Prummisioni”.

Ore 12:00 e Ore 19:00 – Due Sante Messe solenni al Santuario.

Ore 13:30 – Piazza Barona: Sparo di moschetteria e castagnole.

Ore 15:00 – Continuazione delle Prummisioni.

Ore 17:30 – Via Garibaldi n. 153 (sede Burgisi): Consegna del premio al giovane “Burgisi”.

Ore 18:30 – Prummissione da parte dell’Associazione “Cero dei Burgisi”.

Ore 19:00 – Santa Messa.

Ore 20:30 – Partenza del Simulacro della Madonna con carro addobbato.

Ore 22:00 – Momento di preghiera all’arrivo del Carro Trionfale.

Ore 23:00 – Passaggio del corteo a cavallo.

Ore 23:30 – Arrivo al Santuario con benedizione.

Ore 01:00 (notte tra domenica e lunedì) – Sparo di fuochi d’artificio in Piazza Barona.

Lunedì 13 luglio

Ore 01:00 – Sparo dei fuochi d’artificio in Piazza Barona (prosecuzione della notte).

Ore 20:30 – Sfilata dei carrettini siciliani e gruppo folkloristico da Via Garibaldi fino a Viale Hamilton, a cura dell’Associazione Cavalieri Maria SS. del Monte.

Domenica 19 luglio – Chiusura della festa

Ore 21:00 – Piazza F. Crispi e Via Garibaldi: Spettacolo musicale conclusivo delle festività.

Una tradizione viva che unisce passato e futuro

Tra processioni, bande musicali, tamburi, cavalli, spari e il profondo legame con gli emigrati, i festeggiamenti di Maria SS. del Monte rappresentano il cuore pulsante dell’identità racalmutese. L’edizione 2026 celebra anche il 40° anniversario del gemellaggio con Hamilton, rafforzando il ponte con le comunità all’estero.