I carabinieri di Canicattì su delega della procura di Agrigento stanno indagando sulle cause di un incendio che ha distrutto la notte tra giovedì e venerdì una abitazione in via Cosenza. Si tratta di una residenza di proprietà di un bracciante agricolo di 46 anni affittata ad un meccanico di 44 anni e alla moglie di 41. Nell’ incendio domato dai vigili del fuoco tutto è andato distrutto. Le indagini sono mirate ad accertare quali siano state le cause del rogo.