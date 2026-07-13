I carabinieri di Canicattì su delega della procura di Agrigento stanno indagando sulle cause di un incendio che ha distrutto la notte tra giovedì e venerdì una abitazione in via Cosenza. Si tratta di una residenza di proprietà di un bracciante agricolo di 46 anni affittata ad un meccanico di 44 anni e alla moglie di 41. Nell’ incendio domato dai vigili del fuoco tutto è andato distrutto. Le indagini sono mirate ad accertare quali siano state le cause del rogo.
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