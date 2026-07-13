Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes a Campobello di Licata. Riti religiosi e vari eventi gli ingredienti della kermesse religiosa. Oggi (Lunedì) si aprono i festeggiamenti. Alle ore 18,30, adorazione eucaristica. Seguira’ la celebrazione della Santa messa, presiedera’ don Marco Damanti.

Sara’ una giornata all’insegna dello sport e dedicata a fanciulli e adolescenti. Alle ore 16, giochi sportivi animati dallo Sporting Club Campobello. Sara’ la prima parte.

Il secondo atto scatterà’ dopo la liturgia eucaristica, alle ore 20. Allietera’ la serata la presenza dell’ex portiere della nazionale italiana di calcio, Marco Amelia, campione del mondo 2006.

I festeggiamenti di concluderanno Domenica 19 luglio con la Santa messa (ore 19), la processione del simulacro dalla Vergine Celeste nel quartiere della parrocchia e i fuochi di artificio sul sagrato della chiesa.

La festa e’ organizzata dalla Chiesa di Lourdes – Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””.

Giovanni Blanda