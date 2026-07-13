L’Asp di Agrigento ha deliberato il conferimento di un incarico legale per presentare ricorso in appello dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo per tentare di ottenere la totale riforma di un’ordinanza del Tribunale di Agrigento che ha condannato l’azienda al pagamento di un risarcimento da oltre 1.869.800 euro in favore dei sette eredi di una paziente deceduta nel 2020.

La vicenda legale trae origine dal ricovero della donna avvenuto il 13 ottobre di quell’anno presso il reparto di Chirurgia generale del Presidio Ospedaliero di Agrigento, dove è deceduta una settimana dopo, il 20 ottobre. Nel dicembre del 2021, i familiari della vittima hanno formalizzato una richiesta di risarcimento danni, contestando presunte omissioni e negligenze da parte dei medici. Nel luglio del 2022 i parenti hanno promosso un ricorso per consulenza tecnica preventiva, stimando inizialmente i danni per una cifra superiore a 520.000 euro. Nonostante la relazione interna del reparto non avesse evidenziato profili di responsabilità aziendale, la controparte ha successivamente avviato un giudizio di merito chiedendo un risarcimento complessivo di ben 1.980.000 euro.

L’11 giugno 2026, il Tribunale di Agrigento, recependo le conclusioni del collegio medico-legale d’ufficio, ha accertato la responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera, condannando l’Asp al pagamento del risarcimento milionario. A seguito della sentenza, la direzione aziendale ha nominato un consulente tecnico di parte, il quale ha individuato argomenti ed eccezioni ritenuti validi per impugnare la decisione.

Adesso l’Asp si sta quindi costituendo in giudizio per resistere alla richiesta di pagamento.