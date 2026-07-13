Tutto pronto, Campobello di Licata, per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. Dal 13 al 15 luglio, in programma, il triduo in onore della Madre Celeste. I riti religiosi saranno curati dall’ Unita’ pastorale “” Sacra Famiglia””, guidata da don Marco Damanti e padre Augustino Mgovano.il programma.

Alle ore 17,45, Adorazione eucaristica. Dopo la recita del Santo Rosario (ore 18), celebrazione della Santa Messa Solenne (ore 18,30).

Giorno 16 il giorno della festa. Dopo l’Adorazione eucaristica (ore 17,45) e il Santo Rosario (ore 18), alle ore 18, 30, celebrazione della Santa messa, con la benedizione dei neonati, bambini, mamme in attesa e coppie che chiedono il dono dei figli. Il triduo sara’ predicato da padre Roberto Toni, rettore del Santuario Sant’Angelo.

Ogni anno le celebrazioni raccolgono numerosi fedeli.

GIOVANNI BLANDA