Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ipab “”Giovanni e Ignazio Sillitti” si è ufficialmente insediato, assumendo le proprie funzioni. Cio’ in seguito alle nomine decretare dal Sindaco Vito Terrana.

Si e’ aperta così una nuova fase per l’pab “”Sillitti”, che conclude il periodo di gestione commissariale e riprende l’assetto amministrativo ordinario. Presenti all’importante momento anche il Revisore Contabile Giovanni Meli e Giuseppe Fortino.

“” L’insediamento del nuovo Consiglio – afferma l’Istituto – rappresenta un momento significativo per l’Ipab “”Sillitti”, che rinnova il proprio impegno a favore delle persone assistite, delle loro famiglie e della Comunità.

Particolare riconoscenza, viene espressa al Commissario Straordinario dott. Filippo Messana per l’attività svolta durante il periodo di gestione, sostenendo e garantendo il regolare e puntuale funzionamento dell’Ente.

Ringraziamo il nuovo CDA per aver accettato l’importante nomina, collaborando e mettendo le proprie competenze e la propria esperienza al servizio dell’Ente.

Auguriamo buon lavoro!””

Giovanni Blanda