La polizia di Canicattì sta indagando si un episodio che vede protagonista una donna di 46 anni. Ignoti avrebbero esploso contro la sua auto una Renault Twingo tre colpi con un arma ad aria compressa. Il mezzo si trovava parcheggiato nei pressi della sua abitazione. La polizia dopo la denuncia presentata dalla proprietaria sta’ cercando di capire se si tratti di un avvertimento oppure di una bravata.


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